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Otomobil 200 metre uçuruma uçtu 1 kişi yaralandı

Otomobil 200 metre uçuruma uçtu 1 kişi yaralandı
Otomobil 200 metre uçuruma uçtu 1 kişi yaralandı

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde otomobil 200 metrelik uçuruma uçtu. Araç sürücüsü kazada yaralanınca bulunduğu yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Kaynaşlı ilçesi Çatalçam Köyü yolu üzerinde 23.00 sıralarında meydana geldi. Çatalçam Köyü'nden Kanaşlı merkez istikametine gitmekte olan Bahattin Keskin (60) idaresinde ki 14 BM 204 plakalı otomobil yolun sisli ve ıslak olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlanan otomobili fark eden vatandaşlar itfaiye ve 112 sağlık ekiplerinden yardım istedi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan Keskin'in kalça kısmında incime olduğu tespit edildi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılan sürücüsü kontrol edilmek üzere sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.  

Ali Yıldız-Selçuk Akyol

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