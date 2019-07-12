İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil 6 metrelik menfeze uçtu: 1 ölü

Otomobil 6 metrelik menfeze uçtu: 1 ölü
Otomobil 6 metrelik menfeze uçtu: 1 ölü

Aksaray’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil 6 metrelik menfeze uçtu. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray - Ihlara karayolunun 34. kilometresi kaplıcalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ihlara istikametine seyreden Yaşar Koçoğlu (70) idaresindeki 51 HN 433 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 6 metrelik menfeze uçtu.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücünün cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Yasin Can


 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.