İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı

Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı
Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı

Düzce’de gece saatlerinde meydana gelen kazada cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı.

Otomobil ağaca çarptı, şoförü aracı bırakıp kaçtı - Tıkla İzle

Kaza gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce kent merkezinden Aziziye Mahallesi istikametine giden bir sürücü 06 EV 1227 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda duran ağaca vurduktan sonra kaldırımdaki korkulukları da yerinden söktü. Aşırı hız nedeniyle ağaca çarpan ve hurdaya dönen otomobilin motor kısmı da kaldırıma düştü.
Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken, sürücünün tespiti için çalışma başlatıldı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.