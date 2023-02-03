Otomobil aküsü hırsızlığının şüphelileri yakalandı

Alpu ilçesi Bahçecik Mahallesinde park halindeki bir otomobilin aküsü çalındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda aküyü çaldıkları tespit edilen 2 kişi ve aküyü satın alan 1 kişi gözaltına alındı. Aküyü satın alan şüpheli ‘suç eşyasını satın almak veya kabul etmek' suçundan alınan ifadesi sonrasında serbest bırakıldı. Hakkında adli işlem başlatılan 2 şüphelinin ise ‘yağma' suçundan arandıkları tespit edildi.

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