Otomobil alev aldı, sürücünün yüzü yandı

Edinilen bilgiye göre olay, İstasyon Caddesi mevkiinde yaşandı. Adem Çarşanba, çarşı merkeze gidebilmek için bir yakını olan Soner Çarşanba'ya ait 67 ZU 901 plakalı aracı ödünç aldı. Sürücü, trafik lambalarında beklediği sırada bilinmeyen bir sebeple araçta yangın meydana geldi. Yangın sebebiyle sürücü Adem Çarşanba'nın yüzü yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk müdahalenin ardından yangın söndürerek soğutma çalışması yaptı. Soğutma çalışmalarının ardından araç çekici yardımıyla olay yerinden çekilirken Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Adem Çarşanba, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

