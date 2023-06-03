Otomobil alev alev yandı, sahibi yanan aracını gözyaşları içerisinde izledi

Olay, saat 08.00 sıralarında E5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Ömer Ayaz yönetimindeki 35 BHH 828 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Aracını güçlükle yol kenarına çeken Ayaz, aracından alevler yükseldiğini fark etti. Araçtan yükselen alevlerle birlikte etrafı dumanlar kapladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, araç sahibi Ömer Ayaz küle dönen aracının başında gözyaşlarını tutamadı.

Araç sahibi Ömer Ayaz, "Seyir halindeyken araçtan bir ses geldi. Zaten dörtlüleri falan yaktım. Frene bastım, araba durmadı. El frenini falan çektim, duramasaydım bariyere vurup duracaktım. Bir şekilde durdum, alevleri söndüremedik. Gördüğünüz gibi araba da zaten komple kül oldu" dedi.

Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili inceleme sürüyor.

Batuhan Altınbaş

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