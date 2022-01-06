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Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu

Küçükçekmece’de, seyir halindeki otomobil bir anda tutuşarak alev alev yandı. Sürücü, son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Gümrük yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kanarya istikametinde Halkalı yönüne giden 34 ZM 3551 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Sürücü ise alev topuna dönen araçtan son anda kendini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan araca müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları biten otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Medeni Topaloğlu
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