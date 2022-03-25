Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Park halinde olan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan aracı gören site sakinleri, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.

Yangının diğer araçlara ve alt katlara sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar da kısa süreli panik yaşadı.

Kullanılamaz hale gelen otomobile yakın park edilen iki araçta da hasar oluştu.

Öte yandan, polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

Hüseyin Yıldız