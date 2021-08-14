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Otomobil alev topuna döndü

Otomobil alev topuna döndü
Otomobil alev topuna döndü

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde seyir halindeyken alev alarak yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otomobil alev topuna döndü - Tıkla İzle

Yangın, dün gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolu üzerindeki Kalecik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücü aracını yol kenarına çekti. Araç bir anda alev topuna döndü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yahşihan Belediyesi itfaiye ekiplerince, alev topuna dönen otomobil söndürüldü. Alevlere teslim olan otomobil hurdaya dönerken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, aracın alevlere teslim olduğu ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

İlyas Şen
 

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