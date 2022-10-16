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Otomobil alev topuna döndü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Otomobil alev topuna döndü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Otomobil alev topuna döndü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Sivas’ta bir otomobil alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otomobil alev topuna döndü, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre yangın, kent merkezi Kayseri Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen A.K. idaresindeki otomobil bir yakıt istasyonundan oto gaz aldıktan sonra seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü ve yanında bulunan yolcu kendilerini hemen dışarı attı. Daha sonra otomobil yoldan çıkarak şarampole girdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobili görenler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil hurdaya dönerken yangın anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mustafa Kurtulan - Mert Taha Varol

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