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Otomobil alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu

Otomobil alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu
Otomobil alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeyken bir anda alev alan otomobil yol kenarına çekildi. Sürücü son anda araçtan inerken, alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Otomobil alev topuna döndü: Sürücü son anda kurtuldu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Kemerburgaz-Göktürk yolunda seyir halinde olan bir araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobilden alevler yükseldiğini gören sürücü, yol kenarına çektiği araçtan son anda inerek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Otomobil, kısa sürede alev topuna dönerken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi.

Güvenç Açaroğlu - Doğan Can Cesur
 

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