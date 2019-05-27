Otomobil alevlere teslim oldu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerindeki bir giyim firmasının otoparkında meydana geldi. Malzeme almak için gelen kişi, 10 CEU 32 plakalı otomobilini otoparka park etmek istedi. Motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, ne yapacağını şaşırdı. Arabanın kaputu açan sürücüye, vatandaşlar da yardıma koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden söndürdü. Alevlerin otoparktaki diğer otomobillere sıçramadan söndürülmesiyle çevredekiler de derin bir nefes aldı.