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Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı
Otomobil alt geçide düştü: 3 yaralı

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin alt geçide düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Mobilyacılar Alt Geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinden Otogar yönüne seyir halinde olan Y.G. idaresindeki 06 AV 1591 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp alt geçide düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Ramazan Çetin 

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