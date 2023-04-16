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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı
Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ahmet D. (73) idaresindeki 43 ZP 111 plakalı otomobil çevreyolunda Kütahya'dan Balıkesir istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet D. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Nazlı D. (63) ve Saodat U. (45) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tuna İşleyen

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