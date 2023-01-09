Otomobil bariyere çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Antalya-Alanya D-400 Karayolu köprü üst geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halinde olan Mehmet Nuri Açıkgöz'ün kullandığı 07 YOE 16 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Mehmet Nuri Açıkgöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Burak Arslan ve Abdül Burak Akar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan, otomobil sürücüsü Açıkgöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Arif Kaplan

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