İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa’da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi kavşağında yaşandı. Bir otelde müdür olarak görev yapan Halil K.'nin kullandığı 32 AAS 107 plakalı Skoda marka otomobil, iddiaya göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun ortasında durdu. Kazada sürücü yara almazken, araçta bulunan biri kadın 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Bilgin
 

İLGİLİ HABER
Havalimanına yolcu taşıyan otobüs kaza yapan minibüslere çarptı, o anlar kameraya yansıdı Havalimanına yolcu taşıyan otobüs kaza yapan minibüslere çarptı, o anlar kameraya yansıdı
İLGİLİ HABER
Tekirdağda zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı Tekirdağ’da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Kadıköy D-100 karayolunda feci kaza! Otomobilde gaz kaçağı sebebiyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı Kadıköy D-100 karayolunda feci kaza! Otomobilde gaz kaçağı sebebiyle karayolu bir süre trafiğe kapatıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.