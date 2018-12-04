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Otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı

Otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı
Otomobil beton mikserine çarptı: 2 yaralı

Sultangazi-Arnavutköy yolunda kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani fren yapan beton mikserine, arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sultangazi-Arnavutköy yolu Habibler çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi-Arnavutköy yolunda kontrolsüz bir şekilde yola çıkan hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani fren yapan 34 JZK 10 plakalı beton mikserine, 34 PT 1680 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya sebep olduğu iddia edilen hafriyat kamyonu sürücüsü olay yerinden uzaklaşırken, polisler trafikte önlem alarak trafik akışını sağladı. Kazaya karışan araçlarla ilgili işlem yapan ekipler, trafiği kilitleyen aracı iterek yol kenarına aldı. Aracın yol kenarına alınmasıyla trafik normale döndü.

Serdar Ünal
 

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