İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil çiçekçi dükkanına daldı

Otomobil çiçekçi dükkanına daldı
Otomobil çiçekçi dükkanına daldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde kırmızı ışıkta geçen motosikletliye çarpmak istemeyen sürücü, otomobiliyle çiçekçi dükkanına daldı.

Kaza, Yeni Ömerli Mahallesi Yeşilyol Caddesi ile Hilmi Seçkin Caddesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mert A. yönetimindeki 33 NF 300 plakalı Volkswagen marka araç, Yeşilyol Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarpmak istemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı.

Otomobil, Gülüm Çiçek Evi adlı dükkana daldı. Çiçekçi dükkanında yemek yiyen Şafak T., Aydın T., Mehmet S. ve Halim T. adlı kişiler neye uğradıklarını şaşırdı. 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken ayakta tedavi oldu.
Olay yerine gelen çekici, kaza yapan otomobili dükkandan çıkardı.

Ersoy Yalçın

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.