Otomobil, demir korkulukların üzerine çıktı

Kaza, öğle saatlerinde Alaplı Kavukla altı Akçakoca yönünde yan yolda meydana geldi. 67 UA 092 plakalı otomobil sürücüsü Yasemin İ.(36) Akçakoca istikametine doğru ilerlerken bir anda otomobilin kontrolünü kaybederek, sağ tarafta park halinde bulunan 67 SG 913 plakalı otomobile sol tarafından çarptı, ardından yolun sağ tarafında refüj üzerinde bulunan demir bariyere çıkarak durabildi. İki tekeri bariyer üzerinde kalan otomobil ilginç görüntüler oluşturdu.

Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralanırken, araç çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Ertuğrul Yüksel