Otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

Kaza, Merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi Kanalüstü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 23 AAR 847 plakalı otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kayıp etmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kazayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mücahid Kantarcıoğlu