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Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı

Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı
Otomobil devrildi, anne ve bebeği yaralandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada anne ve 8 aylık bebeği yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Dilek K.'nın kullandığı 31 KS 803 plakalı cip, İskenderun-Arsuz yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü Dilek K. ile cip içerisindeki 8 aylık bebeği Aren K. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne ve bebeği İskenderun ilçesinde özel bir hastaneye kaldırdı. Durumu ağır olan 8 aylık bebek Aren K.'nın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.

Mehmet Bayrak

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