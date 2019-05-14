Otomobil dövmeciye daldı: 2 yaralı

Kaza, Osmangazi'ye bağlı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B., idaresindeki 16 ADZ 649 plakalı otomobilin kontrolünü kaybederek dövmeciye daldı. Bu sırada yoldan geçen Aleyna Ş. (18) ve Yeter S. (34) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Aleyna Ş., gözyaşları içerisinde ambulansa bindirilirken, durumları iyi olan iki yaralı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Altıparmak Caddesi'ne bağlanan kaldırımda o sırada başka kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Ahmet Faruk Çabuk - Burak Türker