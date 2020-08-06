İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil durağa girdi, facianın eşiğinden dönüldü

Otomobil durağa girdi, facianın eşiğinden dönüldü
Otomobil durağa girdi, facianın eşiğinden dönüldü

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, otobüs durağına girdi. Yarısı yıkılan durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.

Kaza, Gazi Caddesi Öğretmenevi önündeki duraklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.T. idaresindeki 23 AAP 459 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi. Çarpmanın şiddeti ile durağın yarısı yıkılırken, durakta kimsenin olmaması faciayı önledi.
Yaralanan olmadığı kazada demirlerin araca saplanmasından dolayı Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demirleri keserek aracı çıkardı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Rıdvan Yeşilırmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.