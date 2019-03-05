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Otomobil eve girdi: 2 yaralı!

Otomobil eve girdi: 2 yaralı!
Otomobil eve girdi: 2 yaralı!

Bursa’nın İnegöl ilçesi kontrolden çıkan otomobil kullanılmayan bir eve daldı, kazada 2 kişi yaraladı.

Alınan bilgiye göre kaza, Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e doğru seyir halinde olan Erhan G. idaresindeki 16 KDU 37 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Savrulan otomobil önce yol kenarındaki koruma tellerini devirdi ardından boş olan 2 katlı kullanılmayan evin birinci katının duvarını yıkarak içeri daldı. Kaza sonucunda sürücü ile yanında olan bulunan Metin T. yaralandı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Eve giren otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka kaldırıldı.  

Seyfettin Aras
 

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