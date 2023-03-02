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Otomobil firmasına ait yetkili servis binası yandı

Otomobil firmasına ait yetkili servis binası yandı
Otomobil firmasına ait yetkili servis binası yandı

Esenyurt'ta bir otomobil firmasına ait yetkili servis binasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binanın dış cephesinden yükselen alevler ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta otomobil firmasına ait yetkili servis binası alev alev yandı - Tıkla İzle

Yangın, saat 18.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Gökevler Mahallesi 2312. Sokak üzerinde bulunan Mercedes-Benz firmasına ait yetkili servis binasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın 3. katının dış cephe yalıtımında oluşan yanma bir anda büyüyerek diğer katlara da sıçradı. Servis binasındaki vatandaşlar tahliye edilirken yangında herhangi bir yaralananın veya mahsur kalanın olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Binanın alev alev yandığı o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mert Yıldırım - Mahsun Işıklı - Batuhan Toprak - Erdal Can İçelli

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