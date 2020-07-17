Otomobil fiyatına 1 ton 150 kiloluk kurbanlık

İstanbul'a getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar Küçükçekmece hayvan pazarında görücüye çıkarıldı. Korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı pazarda, Küçükçekmece Belediyesi, girişte maske dağıtacak ve ateş ölçümü yapacak. Alan içerisinde zabıta ekipleri sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunacak. Çadırlar arası mesafe ise en az 5 metre olacak şekilde ayarladı ve belirli noktalara el dezenfektanı ve uyarılar yerleştirildi. Ayrıca kesimler randevulu sistemle yapılacak ve kurbanlıklar 4 veya 6 parçaya bölünerek teslim edilecek. Kesim alanına görevli personel dışında kimse alınmayacak. Öte yandan, pazarda büyükbaş hayvanların fiyatı 9-29 bin lira, küçükbaş hayvanların ise 1-3 bin lira arasında değişiyor.

Öte yandan pazarın bu yıl gözdesi Tokat'tan getirilen 1 ton 150 kilo ağırlığındaki ‘Paşa' isimli dana oldu. Otomobil fiyatına 29 bin liradan satışa çıkarılan ‘paşa' için sıkı pazarlıklar yapıldı. Pazarlıklar yeni tip korona virüs önlemleri kapsamında 1,5 metrelik çubuk ile yapıldı. Diğer taraftan pazar alanındaki hazırlıklar ve hareketlilik havadan drone ile de görüntülendi.

“Kurban kesin işlemleri randevu ile gerçekleştirilecek”

Kurban bayramında işlemlerin nasıl gerçekleştirileceği konusunda bilgi veren Küçükçekmece Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimi Furkan Coşkun, “Kurban satış alanında pandemi önlemleri kapsamında çadırlar arası 5 metre mesafe bırakılarak bir düzenleme yapıldı. Alana giriş ve çıkışlarda maske dağıtımı ve ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca belirli noktalara uyarılar ve el dezenfektanları yerleştirildi. Alan içerisinde sosyal mesafeye uyulması noktasında da uyarılar yapılmaktadır. Kurban kesin işlemleri ise randevu ile gerçekleştirilecek ve kesilen kurbanlar 4-6 parçaya bölünerek teslim edilecek. Kurban kesim alanına ise görevliler dışında kimsenin girmesine izin verilmeyecek” dedi.

“1 ton 150 kilo ağırlığında pazarın en büyük hayvanı”

Pazarın en ağır hayvanına sahip olan Onur Sarı, “Bu hayvan 1 ton 150 kilo ağırlığında pazarın en büyük hayvanı bu olabilir. Geçen yılda buradaydık o zaman elimizde 1 ton 350 kilo ağırlığında hayvan vardı. Pandemi sürecinde de önlemlere dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyoruz. Bu hayvanın fiyatı ise 29 bin lira” şeklinde konuştu.

Sümeyye İnal - Emre Baba