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Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı
Otomobil halk otobüsüne çarptı: 1 yaralı

Kastamonu’da özel halk otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu il merkezi Cumhuriyet Caddesin'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sunay Ö. idaresindeki 06 DCP 413 plakalı Citroen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde, aynı istikamette seyir halinde olan Tolga K. yönetimindeki 37 D 0068 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Sunay Ö. yaralandı.

Bedirhan Göksu

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