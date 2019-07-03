İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil iç lastiği ile umuda yolculuk

Otomobil iç lastiği ile umuda yolculuk
Otomobil iç lastiği ile umuda yolculuk

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen güzergahı şaşırınca cankurtaran yeleği yerine kendilerine verilen otomobil iç lastiği şambreller ile denizin ortasında mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmen kimlikleri henüz belirlenemeyen insan kaçakçıları ile Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Sisam adasına götürülmek üzere anlaştı. Lastik bir bota bindirilen Kongo uyruklu 4'ü çocuk, 11'i kadın toplam 49 kaçak göçmen ellerine verilen dijital yön bulma cihazının bozulması nedeniyle Kuşadası açıklarında mahsur kaldı. Bu arada, Kuşadası Körfezi'nde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik korveti içinde kaçak göçmen bulunan hareket halindeki lastik botu durdururken, kaçak göçmenlerin cankurtaran yeleği yerine otomobil iç lastiği şambrel kullanmaları dikkat çekti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alınan Kongo uyruklu 49 kaçak göçmen, sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi.  

Zafer Hacısalihoğlu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.