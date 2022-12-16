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Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile beton mikseri çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’da otomobil ile beton mikserinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yusuf Berkkaya idaresindeki 02 ACR 656 plakalı beton mikseri ile Aysel Ertemiz idaresindeki 02 ACB 109 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 26164 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Aysel Ertemiz yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ertemiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Cihan Kizir

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