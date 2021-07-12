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Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi

Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi
Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi

Konya’da otomobil ile çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 7 kişi yaralandı. Minibüsün devrildiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Otomobil ile çarpışan minibüs devrildi - Tıkla İzle

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesinde bulunan bir kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.C. idaresindeki 42 EGC 69 plakalı otomobille A.B. idaresindeki minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs savrularak devrildi, otomobil ise ağaca çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Her iki araçta bulunan 7 yaralı, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kavşakta iki aracın çarpışması, minibüsün takla atarak devrilmesi ve otomobilin ağaca çarparak durması yer alıyor.

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