Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sadrettin Konevi caddesi üzerinde seyir halinde N.C. idaresindeki 44 ADS 283 plakalı otomobil ile M. N. U.'nun kullandığı elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasan Eryılmaz

İLGİLİ HABER Antalya'da çarpışan saman yüklü tır ve kamyon devrildi

İLGİLİ HABER Zabıta aracına kamyonet çarptı, 3 kişi yaralandı

İLGİLİ HABER Otomobil kamyonete arkadan çarptı: 1 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.