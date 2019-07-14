Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kulu ilçesi Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 61 AAC 528 plakalı otomobil ile V.P.'nin (17) kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmada elektrikli bisiklet sürücüsü V.P. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, otomobil sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ömer Keleş

