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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan plakası ve sürücüleri henüz öğrenilmeyen otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, otomobil ters dönerek şarampole devrildi. Her iki araçta bulunan 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 1 kişiyi uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Kazada yaralanan Mustafa S., Yakup K., Ömer M., Murat C. ve Ahmet Ş. Akçakale Devlet Hastanesine, Yunus S., Fatih A. ve Halit A. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hakan Ç. ve Muhammet Enes U. ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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