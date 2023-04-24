Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

Kaza, Kırkdilim mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlhan Yalçın'ın kullandığı 06 AU 778 plakalı otomobil ile Esat Özdemir yönetimindeki 19 BH 061 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan Nezaket Yalçın, Nevzat Yalçın ile Güldane Özdemir hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Muhammed Muttalip Yalçın



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