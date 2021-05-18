Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza Kılavuz Mahallesi Emir paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 25 ABJ 607 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesiyle karşı şeride geçti. O esnada seyir halinde bulunan M.K idaresindeki 58 NN 394 plakalı Renault marka hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile M.K. ve G.K yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Onur Erden - Mustafa Koçyiğit