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Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada

Düzce’de kavşağa kontrolsüz giren otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, gece saatlerinde Bahçeşehir Bağlantı yolu üzerinde bulunan dönel kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Melek K. idaresindeki 81 FB 040 plakalı Hyundai marka otomobil, Bahçeşehir bağlantı yoluna girmeye çalışırken Bahçeşehir mevkiinden Düzce Merkez istikametine seyreden Nebil T. idaresindeki 81 ABJ 281 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Melek K. ile hafif ticari araç sürücüsü Nebil T. yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralı sürücüler Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız
 

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