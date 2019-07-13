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Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kırıkkale’de aynı yönde seyir halinde ilerleyen otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Kırşehir-Kırıkkale Karayolunun 43'üncü kilometresindeki Cebrailli köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner Demirhan (24) idaresindeki 06 BMB 163 plakalı otomobil kavşaktan sola dönmek isterken İsmail Erden'in (69) kullandığı 50 AR 547 plakalı kamyonet ile çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonet hurdaya döndü. Olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Meydana gelen trafik kazasında sürücüler ile birlikte yolculardan; C.D. (24), K.D. (26), B.B. (24) ve D.T. (49) yaralandı. Sağlık ekipler tarafından yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hasan Ay

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