Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı Hastane Kavşağında Elif Kördiş idaresindeki 27 YC 451 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamete gitmekte olan Garip Yıldız idaresindeki 02 D 5024 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü Elif Kördiş ile yolcu olarak bulunan Nurten Ören ve Miyase İrice yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kürşat Aktaş

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