Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı!

Kaza, Larende Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan İ.B. yönetimindeki 70 FN 049 plakalı Ford marka minibüs, cadde üzerinde İ.Ü. idaresindeki 70 FD 512 plakalı Seat marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs ise evin bahçe duvarını yıkarak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile minibüste bulunan 2 tarım işçisi ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ali Rıza Dağlı

