Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Turgutlu ilçesi Turan Mahallesi üzerinde meydana geldi. İlçenin işlek caddelerinden olan Akçakmak Yolu üzerinde Mustafa Ö. (72) idaresindeki 45 M 1600 plakalı otomobil ile Aptullah E.Y. (21) idaresindeki 45 AJH 413 plakalı motosiklet çarpıştı.

Serkan Tatlı

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