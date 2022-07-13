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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı!

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı!
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı!

Kocaeli'de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı! - Tıkla İzle

Kaza, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YM 099 plakalı otomobil, Sapanca Yolu Caddesi'nden Akçakese Sokağı'na girmek için dönüş yaptığı esnada, 34 CFB 125 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki yolcu ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Cihan Atik

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