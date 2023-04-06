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Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Karabük’te otomobil ile motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, Safranbolu ilçesi Camikebir Mahallesi Teksol Sokak üzerinde meydana geldi. Eski çarşı istikametinden Saklı cennet istikametine seyir halinde olan sürücü Z.Ö. idaresindeki 78 SG 598 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen B.B.K. idaresindeki 78 ABJ 985 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K ile yolcu olarak bulunan Y.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan sürücü B.B.K.'nın durumunun ağır olduğu, kafatasında kırıklar olduğundan hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yasin Erdem

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