Otomobil ile motosikletin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, Safranbolu ilçesi Camikebir Mahallesi Teksol Sokak üzerinde meydana geldi. Eski çarşı istikametinden Saklı cennet istikametine seyir halinde olan sürücü Z.Ö. idaresindeki 78 SG 598 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen B.B.K. idaresindeki 78 ABJ 985 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü B.B.K ile yolcu olarak bulunan Y.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralılardan sürücü B.B.K.'nın durumunun ağır olduğu, kafatasında kırıklar olduğundan hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yasin Erdem

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