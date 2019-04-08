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Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı
Otomobil ile panelvan çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobil ve panelvan tipi aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza sonucu 2 araçta kullanılamaz hale geldi.

Kaza, gece saatlerinde Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca istikametinden Karaboğaz Caddesi istikametine seyir halinde olan ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı istikametten gelen panelvan tipi araç çarpıştı. Çarpışma sonucu araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Beş kişinin yaralandığı ve araçların hurdaya döndüğü kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.  

Murat Hazer

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