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Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Otomobil ile pikap çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ve pikap aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi otomobil içerisinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, Alikahya Mahallesi Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.V idaresindeki 34 AKD 43 plakalı Citroen markalı otomobil ile N.A idaresindeki 41 AEL 765 plakalı Mitsubishi marka pikap kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Y.V. araç içerisinde sıkışırken durum sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

Cihan Atik - Ömer Faruk Kıyak
 

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