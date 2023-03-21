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Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Uşak’ta tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, otomobildeki 3 kişi de yaralandı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre İzmir'den Uşak istikametine seyir seyir halinde olan Z.Ö. (48) kontrolündeki 42 YY 664 plakalı tırla Muhammet Ali Kervan (21) idaresindeki 64 ACB 568 plakalı otomobil Gediz Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar sonrasında olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Muhammet Ali Kervan'ın hayatını kaybettiği tespit edilirken otomobildeki A.K. (21), E.Ö. (21) ve S.S. (16) yaralanarak kentteki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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