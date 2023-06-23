Otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında Perşembe beldesi yolunda meydana geldi. Çaycuma istikametine seyir halinde olan Y.K. idaresindeki 67 AAU 100 plakalı otomobil ile kavşaktan dönen Sadık Akkaya'nın kullandığı 67 ZH 517 plakalı traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetliyle otomobil takla atarak refüje savrulurken traktör ise ters döndü. Kazada sürücü Akkaya ters dönen traktörün altında kalırken, otomobilde bulunan Y.K. ile H.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde traktör sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılırken, Akkaya'nın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gülcan Çolak

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