Otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre Akhisar'dan İstanbul yönüne seyir halinde olan otomobil ile Yeni Garaj'a girmek üzere olan yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri otomobil sürücüsü 68 yaşındaki Hidayet Koruker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Hidayet Koruker'in Akhisar'ın Kadıdağ Mahallesinde ikamet ettiği ve sabah saatlerinde oğlunu işçi servisine bırakmak üzere Akhisar'a geldiği ve kazanın geri dönüş yolunda yaşandığı öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

Barış Gezici

İLGİLİ HABER Tıra çarpan kamyonetin sürücüsü araçta sıkıştı, TEM otoyolu kapandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.