Otomobil İskele sahasında çamura saplandı

Olay, Battalgazi ilçesi Kadıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Ç. ailesiyle birlikte 34 BZ 8586 plakalı otomobille Atabey Feribot İskelesi sahil bandında ilerlerken araç çamura saplandı. Manevra kabiliyetini kaybeden aracı bulunduğu yerden çıkaramayan araç sürücüsü, bölgede devriye atan jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ailenin yardım talebine kayıtsız kalmayan jandarma ekipleri bölgeye getirilen traktör ile çamura saplanan aracı bulunduğu yerden çıkartırken, aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Selçuk Dönmez