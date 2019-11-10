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Otomobil kaldırımda bulunan yayalar çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Otomobil kaldırımda bulunan yayalar çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Otomobil kaldırımda bulunan yayalar çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Asım Özçelik idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Güzelkent köyünden Türkeli ilçe merkezine seyir halindeyken ilçenin Gemiyanı Mahallesi Şükrü Gürleyen Caddesi İlçe Emniyet Müdürlüğü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımında bulunan Erol Kahramanlar'a ve Kazım Göksu'ya çarptı.

Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Erol Kahramanlar ve Kazım Göksu, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Kazım Göksu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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