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Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'un Silivri ilçesinde emniyet şeridinde bulunan kamyona otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, 17.15 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 3 kişi bulunan otomobil, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü Ensar Cimşit ile yolcu Ersan Uzun hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emin Erdem ise olay yerine gelen ambulansla Silivri'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Eker

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