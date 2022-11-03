Otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, 17.15 sıralarında TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde 3 kişi bulunan otomobil, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde bulunan sürücü Ensar Cimşit ile yolcu Ersan Uzun hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Emin Erdem ise olay yerine gelen ambulansla Silivri'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yusuf Eker

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